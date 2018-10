Doden door zelfmoordaanslag bij stembureau Kabul

In het noorden van Kabul heeft een terrorist zichzelf opgeblazen bij een stembureau in een school. Berichten over het aantal dodelijke slachtoffers variƫren van 3 tot 15. Ook zouden er veel gewonden zijn.

In Afghanistan zijn voor het eerst in acht jaar tijd weer parlementsverkiezingen. De verkiezingen werden drie jaar geleden afgelast, omdat het land toen niet stabiel genoeg was voor een veilige stembusgang. Ook nu verlopen de verkiezingen chaotisch en zijn er op meerdere plekken incidenten geweest.

Zowel de Taliban als Islamitische Staat hadden vooraf gedreigd met aanslagen bij de stembureaus, en mensen opgeroepen om thuis te blijven. Daar is weinig gehoor aan gegeven, bij veel stembureaus stonden vandaag lange rijen.

Vanwege de drukte was besloten om de stembureaus langer open te houden, ook het bureau waar de aanslag werd gepleegd.

Op sommige plaatsen kunnen mensen ook morgen nog stemmen.

Veel beveiliging

De Afghanen gaan naar de stembus om nieuwe leden te kiezen voor de Wolesi Jirga, het lagerhuis. Er zijn meer dan 2500 kandidaten voor de 249 zetels die te verdelen zijn.

De regering zet meer dan 50.000 beveiligers van politie en leger in om de verkiezingen in goede banen te leiden.