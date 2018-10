Duizenden mensen trekken van Honduras naar de VS, zijn ze te stoppen?

Ondanks de maatregelen en harde taal van de Amerikaanse president blijven er meer vluchtelingen succesvol naar de Amerikaanse grens afreizen. Volgens ongepubliceerde data die The Washington Post in handen heeft zijn er het afgelopen jaar 100.000 mensen bij de grens tussen de VS en Mexico opgepakt. Dat is 30.000 meer dan tijdens de vorige piek, in 2016.

Het is de vraag of de druk van Trump helpt, want Mexico probeert al jaren om de vluchtelingenstroom vanuit het zuiden terug te dringen. Sinds 2015 heeft Mexico meer mensen naar landen in Midden- en Zuid-Amerika gedeporteerd dan de VS. "Dat is onder president Obama al begonnen", zegt Bessems. "Je zag toen veel druk vanuit de VS op Mexico om hun zuidgrens beter te beschermen. Sindsdien zijn ze daar actiever in geworden. Er zijn patrouilles, wegblokkades en grote zoektochten naar illegalen. Die worden dan gewoon weer de grens overgezet. Dat heeft al goed geholpen."

Toch wacht je ook een "helse tocht" als je in Mexico niet opgepakt wordt, zegt Bessems. Want er zijn ook andere bedreigingen onderweg. "Dan is de kans nog groot dat je overvallen, verkracht of zelfs vermoord wordt." Om de kans daarop te verkleinen reizen de vluchtelingen het liefst in groepen. Dan zijn ze veiliger.