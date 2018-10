Brazilianen de straat op tegen rechtse presidentskandidaat Bolsonaro

Duizenden mensen in Brazilië zijn gisteren de straat op gegaan om te demonstreren tegen presidentskandidaat Jair Bolsonaro. In onder meer São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia en 24 andere steden gingen mensen een week voor de presidentsverkiezingen de straat op en riepen ze "niet hij", een kreet die inmiddels symbool staat voor de anti-Bolsonaro-campagne.

De uiterst rechtse Bolsonaro won twee weken geleden de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Hij kreeg 46,3 procent van de stemmen, te weinig om in de eerste ronde al te winnen. Volgende week zondag is de tweede en beslissende ronde, waarin Bolsonaro het opneemt tegen Fernando Haddad van de linkse Arbeiderspartij. Opiniepeilingen wijzen uit dat Bolsonaro waarschijnlijk gaat winnen.

Bolsonaro is omstreden vanwege zijn positieve uitspraken over de militaire dictatuur in Brazilië. Ook sprak hij vol lof over een hoge Braziliaanse militair, die berucht was vanwege martelingen. Ook deed hij uitspraken die als vrouwonvriendelijk en racistisch werden bestempeld.

Illegale steun

Ondertussen onderzoekt de Braziliaanse justitie of Bolsonaro illegale verkiezingssteun heeft aanvaard. In een zaak die gisteren bij de rechtbank is ingediend, wordt Bolsonaro ervan beschuldigd geld te hebben ontvangen van bedrijven die naar verluidt nepnieuws hebben verspreid om kiezers te manipuleren. Dat zou gebeurd zijn via WhatsApp. Donderdag maakte WhatsApp bekend dat het sinds het begin van de verkiezingscampagne in Brazilië honderdduizenden accounts heeft geblokkeerd vanwege nepnieuws en spam.

De zaak werd aanhangig gemaakt door de arbeidspartij van de linkse kandidaat Haddad, zo meldt de krant O Globo.