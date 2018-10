WhatsApp pakt spam aan rond presidentsverkiezingen Brazilië

WhatsApp heeft Braziliaanse bedrijven opgeroepen te stoppen met het verspreiden van bulkberichten die te maken hebben met de presidentsverkiezingen.

Nepnieuws via WhatsApp is vanwege de een-op-een informatie-uitwisseling voor de politie lastiger aan te pakken dan bijvoorbeeld spam op Facebook of Twitter. WhatsApp wil de verspreiding van nepnieuws en spam daarom zelf tegengaan.

De oproep volgt op het nieuws dat Braziliaanse zakenlieden een nepnieuwscampagne voor de uiterst rechtse en omstreden politicus Jair Messias Bolsonaro zouden financieren. Bolsonaro won begin deze maand de eerste ronde van de verkiezingen. De tweede ronde volgt eind deze maand.

WhatsApp maakte donderdag bekend dat het sinds augustus honderdduizenden accounts heeft geblokkeerd. In die periode begon de verkiezingscampagne in Brazilië. Het bedrijf maakte gebruik van technologie waarmee spam en nepnieuws kunnen worden gedetecteerd.

Golf van nepnieuws

Donderdag meldde de Braziliaanse krant Folha de S.Paulo dat aanhangers van Bolsonaro nepnieuwsaanvallen hadden gefinancierd die gericht waren aan diens linkse politieke rivaal Fernando Haddad. In de week voor de tweede stemronde zou een golf van nepnieuws zijn gepland. Bolsonaro ontkent dat hij het verspreiden van nepnieuws via WhatsApp heeft aangemoedigd.

Haddad vroeg om een onderzoek naar mogelijke illegale campagneactiviteiten. Bolsonaro zei dat alle donaties die hij ontvangt legaal zijn. WhatsApp, dat met 120 miljoen gebruikers enorm groot is in Brazilië, neemt de aantijgingen aan het adres van Bolsonaro echter zeer serieus.