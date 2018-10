Weer babylijkjes gevonden in uitvaartcentrum Detroit, politiechef verbijsterd

De politie in de Amerikaanse stad Detroit heeft in een uitvaartcentrum opnieuw verborgen babylijkjes gevonden. De stoffelijke overschotten van 63 foetussen lagen verstopt in dozen en vriezers. De chef van de politie in Detroit zegt dat hij "verbijsterd" is door de vondst en spreekt van gruwelijke omstandigheden.

Vorige week werden er in een ander mortuarium in de stad 11 lijkjes in het plafond gevonden. De nabestaanden waren ervan uitgegaan dat de overleden baby's ter aarde waren besteld, maar dat bleek dus niet te zijn gebeurd.

Later werden er op die plek ook een grote hoeveelheid menselijk as gevonden en de politie begon daarom een uitgebreid onderzoek naar misstanden bij andere zaken in de stad.

Het centrum waar de gruwelijke vondst vandaag werd gedaan is per direct gesloten en de vergunning is ingetrokken. De politiechef zegt dat overwogen wordt om een werkgroep op te richten die onjuiste opslag van menselijke resten en fraude ermee moet tegengaan.