Elf babylijkjes gevonden in plafond uitvaartcentrum Detroit

In Detroit zijn de stoffelijke overschotten van elf baby's gevonden in het dubbele plafond van een uitvaartcentrum dat al zes maanden dicht is. Negen lijkjes zaten in een kartonnen doos, de overige twee in een kistje.

Het uitvaartcentrum werd zes maanden geleden gesloten nadat de vergunning was ingetrokken. Bij een inspectie werden beschimmelde lichamen gevonden. Ook lagen lijken opgeslagen in de garage.

De politie hoorde van de babylijkjes van een anonieme tipgever, die de exacte locatie van de lijken wist. Waarom de lichamen in het plafond zijn verstopt en wie dat heeft gedaan, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt ook de rest van het gebouw.

De identiteit van een aantal van de zuigelingen is bekend en hun ouders zijn ingelicht over wat er is gebeurd in het uitvaartcentrum. De voormalige eigenaar van het centrum heeft nog niet gereageerd.