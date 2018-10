Koffie, creativiteit en netwerken: coworking wint terrein

"De arbeidsmarkt flexibiliseert", zegt hij. "Nederlanders hebben minder vaste contracten of vaste werklocaties. Flexkantoren spelen op die trend in." Akkerman maakt de vergelijking met online winkelen. "We hebben niet meer per se een winkelstraat nodig om te shoppen. Dat kan ook online. Zo geldt het nu ook voor werken. Daar is geen vast kantoor meer voor nodig."

Het verbaast hem niet dat ook Emmen een cowork-ruimte heeft. "Overal is behoefte voor zzp'ers en werknemers van bedrijven om te kunnen werken en netwerken. De flexkantoren zijn blijvertjes en het aantal gaat de aankomende jaren in heel Nederland alleen nog maar toenemen."

Emmen voorbeeld voor andere krimpregio's

Diem Do noemt het vooral een imago-dingetje dat Emmen niet als eerste te binnen schiet als je denkt aan hippe, nieuwe werkplekken. "De gemeente Emmen heeft meer dan 100.000 inwoners, onder wie veel ondernemers. Het is bizar dat er nog geen coworking-ruimte was."

Andere economisch zwakkere gemeentes kijken naar Emmen als voorbeeld en willen nu ook cowerk-plekken opzetten. Ze willen de bedrijvigheid in de regio stimuleren en het wegtrekken van jongeren tegengaan.

Zo steunt de gemeente Oldambt een soortgelijk initiatief in Winschoten. In een samenwerkingsproject met het Duitse Leer is een pand in het centrum tot een kennis- en innovatiewerkplaatsomgetoverd. Daar ontmoeten organisaties, studenten en kennisinstellingen elkaar en werken jonge ondernemers aan hun netwerk.