Parlementsverkiezingen Afghanistan zwaar beveiligd

Na een uitstel van drie jaar zijn vandaag in Afghanistan de stembussen geopend voor de verkiezing van een nieuw parlement. De verkiezingen zijn omgeven met zware veiligheidsmaatregelen, omdat de Taliban hebben gedreigd met aanslagen.

In 2015 was Afghanistan nog te onstabiel voor verkiezingen, maar vandaag wil de regering met die verkiezingen een signaal afgeven aan de Taliban, namelijk dat de instellingen in het land functioneren. Mocht de Taliban willen onderhandelen, dan hebben ze te maken met een regering die wordt ondersteund door de meerderheid van de Afghanen.

De Taliban hebben de verkiezingen al verschillende keren veroordeeld en dreigen met aanvallen op kandidaten en Afghaanse veiligheidstroepen. Ze hebben leraren en studenten opgeroepen niet te gaan stemmen omdat ze aanslagen zullen plegen om stembureaus.

Geregistreerd

Zo'n 8,8 miljoen Afghanen hebben zich geregistreerd om te stemmen. Zij kunnen kiezen uit ruim 2500 kandidaten voor de in totaal 249 zetels. Er zijn meer dan 19.000 stembureaus verspreid over 33 provincies, al blijven zo'n 2000 stembureaus uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

De stembureaus worden beschermd door ruim 50.000 leden van de veiligheidstroepen. Rond elk stembureau zijn er drie veiligheidslinies opgebouwd; op vijf en drie kilometer afstand en om het bureau zelf. Die laatste zone wordt gecontroleerd door zowel de politie als het Afghaanse leger.

In aanloop naar de parlementsverkiezingen zijn er al verschillende dodelijke aanslagen geweest, waarbij zowel kandidaten als burgers om het leven zijn gekomen. Donderdag werden in Kandahar drie hoge officials gedood, onder wie de hoogste politiecommandant. De aanslag was gericht op Scott Miller, de hoogste Amerikaanse generaal in Afghanistan, maar hij overleefde het. De verkiezingen in Kandehar zijn vanwege de aanslag met een week uitgesteld.