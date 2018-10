Ontvoerde miljardair uit Tanzania weer veilig thuis

Gemaskerde mannen

Dewji, die ook wel de jongste miljardair van Afrika wordt genoemd, werd vorige week in de buurt van een luxueus hotel in zijn woonplaats Dar es Salaam meegenomen door twee gewapende mannen. Op camerabeelden van het hotel waren twee gemaskerde witte mannen te zien.

Het is niet bekend of er losgeld is betaald. De familie had omgerekend 380.000 euro uitgeloofd voor informatie die tot zijn vrijlating zou leiden.

Ook is niet duidelijk wie de ontvoerders waren. Het vermogen van de 43-jarige ondernemer wordt geschat op zo'n 1,5 miljard dollar.