Een van Afrika's 23 miljardairs ontvoerd in Tanzania

In Tanzania is een van Afrika's rijkste mensen ontvoerd. Volgens de politie namen twee gewapende mannen Mohammed Dewji bij een hotel mee. Het zakenblad Forbes schat het vermogen van de 43-jarige ondernemer op zo'n 1,5 miljard dollar, waarmee hij plek 17 inneemt op de lijst van Afrikaanse miljardairs. Op de lijst staan 23 mensen.

Dewji werd ontvoerd in zijn woonplaats Dar es Salaam, het economische centrum en vroegere hoofdstad van Tanzania. Politiechef Lazaro Mambosasa zei dat de miljardair werd ontvoerd toen hij het hotel waar hij traint wilde betreden. Gemaskerde mannen schoten in de lucht, grepen hun doelwit en reden met hem weg. Er zouden twee auto's bij de ontvoering zijn gebruikt.

De ontvoerders zijn vastgelegd door bewakingscamera's en zijn witte mannen. Hun identiteit is niet bekend. Er is vooralsnog geen losgeld geƫist voor de miljardair. De politie is op zoek naar de daders en zou al een aantal mensen hebben opgepakt. De bewaking van alle grensovergangen en vliegvelden is aangescherpt om te voorkomen dat de ontvoerders het land kunnen verlaten, al dan niet met hun slachtoffer.

Giving Pledge

Dewji staat aan het hoofd van het Tanzaniaanse MeTL-conglomoraat dat in de jaren 70 door zijn vader werd opgericht. De onderneming is actief in verschillende landen, onder meer in de voedselsector, landbouw, logistiek, transport en verzekeringen.

De zakenman wordt ook wel de jongste miljardair van Afrika genoemd. Hij is in ieder geval de enige miljardair van Tanzania. In 2016 tekende hij de 'Giving Pledge', een initiatief van superrijken Bill Gates en Warren Buffett. Door ondertekening beloven de allerrijksten een groot deel van hun geld weg te geven aan filantropische doelen.