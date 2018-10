Opnieuw aanhouding voor poging beschieten coffeeshop Delft

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor de poging tot beschieting van coffeeshop The Game in Delft, eerder deze maand. Het is een 17-jarige jongen.

Woensdag werd een 21-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Het OM had aanwijzingen dat hij mogelijk de bestuurder was van de vluchtauto die is gebruikt.

Wat precies de betrokkenheid is van de vandaag aangehouden jongen, is onduidelijk. Hij komt net als de eerder opgepakte verdachte uit Zoetermeer. De politie kreeg hem in het vizier "dankzij binnengekomen informatie". Een arrestatie hield de jongen aan in een winkelcentrum.

Politie loste schoten

Vorige week maandag kreeg de politie 's ochtends vroeg een melding van een man die met een wapen bij een coffeeshop in het centrum stond. Toen de politie aankwam op de Breestraat, sloeg de verdachte op de vlucht.

Daarbij hebben de agenten op hem geschoten. Later op de dag overleed in het ziekenhuis in Zoetermeer iemand met een schotwond. Het OM onderzoekt nog of dat ook de man is die die ochtend werd beschoten.

Zorgen

De afgelopen maanden waren er meerdere schietincidenten in en rond de Breestraat. Zo was er ook al vaker geschoten bij The Game.

Burgemeester Van Bijsterveldt sprak afgelopen weekend op het stadskantoor met bezorgde inwoners van Delft over de reeks geweldsincidenten. Ze zei na afloop dat veel mensen zorgen hebben over hun veiligheid.