Burgemeester Delft spreekt bezorgde inwoners over geweldsgolf

Op het stadskantoor van de gemeente Delft is een besloten bijeenkomst geweest naar aanleiding van de reeks gewelddadige incidenten in het centrum van de stad. Burgemeester Marja van Bijsterveldt sprak daarbij met ondernemers en bewoners van de Breestraat. In en rond die straat in de binnenstad van Delft waren de afgelopen maanden verschillende schietincidenten.

"Het Openbaar Ministerie en de politie hebben verteld wat de stand van zaken is en verder hebben we geluisterd naar de zorgen en vragen van de mensen", zegt Van Bijsterveldt. "Mensen hebben zorgen over hun veiligheid. Het gaat om mensen met een gezin, met kinderen. Die willen daar veilig wonen, zoals ze dat altijd hebben gedaan."

Ongeveer 30 mensen bezochten de bijeenkomst, maar geen van de aanwezigen wilde met de pers praten, waarschijnlijk omdat veel mensen bang zijn.

Extra beveiliging

De burgemeester is blij dat er "in alle rust" is gesproken over de zorgen van de bewoners en ondernemers. "Ik ben verantwoordelijk voor de stad, maar ook voor de mensen die hier in de straat wonen. Ik neem hun zorgen en punten mee."

Maandag schoot de politie nog op een vluchtende verdachte die met een wapen voor een coffeeshop in de Breestraat stond. In september was diezelfde coffeeshop onder vuur genomen, voor de derde keer in korte tijd. Ook een andere coffeeshop en andere winkels zijn de afgelopen maanden onder vuur genomen en in augustus werd de bekende crimineel Karel Pronk in de stad vermoord.

In reactie op het geweld van de afgelopen maanden is er extra beveiliging in het centrum. Van Bijsterveldt overlegt maandag met de politie en het OM hoe lang die extra beveiliging blijft.