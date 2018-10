Engelse verkrachtersbende veroordeeld: 'dit is pure slechtheid'

Twintig leden van een Engelse verkrachtersbende zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zeker vijftien meisjes over een periode van zeven jaar.

De mannen werden schuldig bevonden aan meer dan 120 misdrijven. Celstraffen liepen uiteen van vijf jaar tot levenslang. Rechter Geoffrey Marson noemde het structurele misbruik verachtelijk en getuigend van pure slechtheid.

"Als het gaat om gevallen van seksueel misbruik waarmee rechtbanken te maken krijgen, dan is deze zaak het toppunt", aldus Mason.

De veroordeling van de twintig mannen was al in juni, maar details over de zaak en de strafmaat zijn nu pas naar buiten gekomen, omdat de rechtbank media had verboden de zaak te verslaan. Zo'n verbod, dat gebruikelijk is in de Britse rechtspraak, is nu opgeheven.

Kwetsbare meisjes

De groep bestond uit Britse Aziaten, hoofdzakelijk met een Pakistaanse achtergrond. Tijdens de rechtszaak betuigde geen enkel lid spijt. De misdaden werden gepleegd tussen 2004 en 2011.

De mannen kozen bewust slachtoffers die sociaal geïsoleerd waren of amper contact hadden met hun families, zodat ze gemakkelijk bevriend met hen konden raken.

Vervolgens nodigden ze de meisjes uit voor zogenaamde feestjes, waar ze gedrogeerd werden met alcohol of drugs. De mannen misbruikten de meisjes, die tussen de 11 en 17 jaar oud waren, soms met meerdere mannen tegelijk. Daarbij werd een plastic zak gebruikt als condoom.

Ook werden de meisjes gelokt naar afgelegen plaatsen en hotels, waar gedreigd werd met geweld als ze geen gehoor gaven aan de seksuele verzoeken van de mannen. Zeker een van de slachtoffers heeft na het misbruik een zelfmoordpoging gedaan.

'Dit tart iedere vorm van begrip'

Elf leden kregen celstraffen van vijftien jaar of langer. Bendeleider Amere Singh Dhaliwal werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op basis van 54 misdrijven, waaronder 22 verkrachtingen.

Bij het veroordelen van Dhaliwal, een vader van twee kinderen, zei rechter Mason dat hij nog nooit een verdachte voor zich had gezien met zo veel ernstige misdrijven achter zijn naam. "De manier waarop je deze meisjes behandelde, tart iedere vorm van begrip", zei hij.

Tommy Robinson

De zaak zorgt al maanden voor veel beroering in Engeland. Zo werd de Britse anti-islamactivist Tommy Robinson eind mei aangehouden bij de rechtbank in Leeds, omdat hij met zijn telefoon opnamen had gemaakt van de aankomst van enkele verdachten.

Hij volgde de zaak nauwlettend vanwege de Pakistaanse wortels van de verdachten, een land waar 97 procent van de bevolking moslim is. Zijn actie druiste in tegen de verslaggevingsrestricties die de rechtbank had opgelegd.

Robinson werd in augustus op borgtocht vrijgelaten vanwege vormfouten in zijn proces. Onder meer PVV-leider Wilders ging naar Engeland om Robinson te steunen.