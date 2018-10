1300 keer solliciteren als 60-plusser: 'je weet dat je wordt afgewezen'

In Rotterdam loopt intussen een proef waarbij 60-plussers zoals Wolthuis niet langer gedwongen om te solliciteren. "Sommige mensen hebben al meer dan 1000 brieven verstuurd. Dat leidt tot 1000 afwijzingen en 1000 teleurstellingen. Dat werkt niet", zegt de Rotterdamse wethouder Richard Moti erover tegen RTV Rijnmond.

"Als blijkt dat 5 brieven nuttig is, dan doen we dat. Maar als een brief per week eigenlijk veel nuttiger is en de resterende tijd aan hele andere activiteiten besteed kan worden, dan gaan we dat ook met elkaar regelen."

'Accent ligt op de ontwikkeling'

Ook in de steden Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Groningen, Deventer, Wageningen, Nijmegen, Oss en Tilburg wordt geƫxperimenteerd met soepelere bijstandsregels.

"De aanpak van voor het experiment is vooral gericht op regels en controle", zegt de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah. "En wat je bij het vertrouwensexperiment ziet, is dat het startpunt de burger zelf is. Uitgaande van zijn persoonlijke drijfveren, ambities en mogelijkheden. En daarmee ligt een accent eigenlijk op ontwikkeling. En niet op een vooraf bepaald einddoel, namelijk een betaalde baan."

Voor Henk Wolthuis pakt het goed uit. Hij is nu vrijwilliger bij een cliƫntenraad. "Ik werk als secretaris, ik ben nooit secretaris geweest, maar het is hartstikke leuk."