Rotterdam schrapt sollicitatieplicht voor 60-plusser in de bijstand

Rotterdammers die ouder zijn dan 60 en een bijstandsuitkering ontvangen, worden niet langer gedwongen te solliciteren. Als werk vinden voor hen kansloos is, worden ze niet meer verplicht om sollicitatiebrieven te versturen, staat in een brief van het college aan de gemeenteraad.

Ook hoeven ze niet langer een re-integratietraject te volgen. De groep krijgt wel geld en ondersteuning.

"Oudere werkzoekenden moeten vijf brieven per week versturen, terwijl dat niet helpt om aan het werk te komen", zegt PvdA-wethouder Moti tegen RTV Rijnmond.

1000 afwijzingen

"Sommige mensen hebben al meer dan 1000 brieven verstuurd. Dat leidt tot 1000 afwijzingen en 1000 teleurstellingen. Dat werkt niet. Als betaald werk voor hen niet haalbaar is, vind ik het prima als ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen." Het gaat om zo'n 5400 inwoners.

De gemeente moet volgens de wethouder Werk en Inkomen met die groep in gesprek gaan om te onderzoeken wat ze willen en nog kunnen. Aan oudere Rotterdammers die wel streven naar een betaalde baan, biedt de gemeente wel begeleiding.

Leefbaar Rotterdam en de VVD hebben kritiek op het voorstel om de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand te schrappen. De partijen vinden het schandalig dat 60-plussers zo worden "afgeschreven".

Tegenprestatie

Rotterdam telt 37.700 mensen met een bijstandsuitkering. In het coalitieakkoord staat dat de gemeente dit aantal wil terugbrengen naar 30.000.

Onder het vorige college (met Leefbaar Rotterdam) koos de stad voor voor-wat-hoort-wat. Kansloze werkzoekenden moesten minstens 20 uur een tegenprestatie leveren voor de uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of een taalcursus.