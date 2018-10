'Beschermer van Amazone': in Brazilië luistert niemand, dit is onze laatste hoop

"Laatst verdwaalde ik op mijn eigen land", vertelt André Karipuna. De leider van de inheemse Karipuna stam die in de Braziliaanse Amazone leeft, gebaart druk. "Indringers hebben zoveel bomen gekapt, zoveel platgereden." André spreidt zijn armen. "Ik herken ons eigen gebied niet meer. Ze komen steeds dichterbij."

Klein van stuk, lang zwart haar dat los op zijn schouders hangt. Hij is pas 25 jaar, maar André werpt zich al jaren op als beschermer van zijn gebied en volk. Afgelopen week sprak hij in Genève op een bijeenkomst van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor de ontbossing in zijn gebied en de grote gevolgen die dat heeft.

Nu is André op uitnodiging van Greenpeace een dag in Nederland. "Geloof me, ik had liever gehad dat het niet nodig was. Dat ik niet de halve wereld hoef af te reizen om gehoord te worden. Maar in Brazilië is er niemand die luistert. Dit is onze laatste hoop."