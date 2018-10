Een van de mannen die grensrechter doodschopten is spoorloos

Een van de mannen die zijn veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012, Ibrahim C. (22), is spoorloos nadat hij vorige maand te horen heeft gekregen dat hij Nederland moet verlaten.

Dat bevestigt de politie, die overigens niet actief naar de man zoekt. Er is intern wel een signalering verspreid. "Maar als het aan ons had gelegen, waren wij hier niet actief mee naar buiten gekomen", zegt een woordvoerder, refererend aan een artikel van het AD waarin het verdwijnen van C. wordt gemeld.

De krant schrijft dat C. zich mogelijk ophoudt bij criminele vrienden.

Uitzetting

Nadat hij in 2013 als minderjarige was veroordeeld tot 14 maanden cel voor betrokkenheid bij de dood van Nieuwenhuizen kwam C. opnieuw in aanraking met de politie. Dat was voor de IND twee jaar geleden reden hem mede te delen dat zijn verblijfsvergunning niet zou worden verlengd. C. is in Nederland geboren en opgegroeid, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit en had een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

C. maakte bezwaar tegen zijn uitzetting. De rechter gaf hem vorige maand in die zaak geen gelijk, waarna C. Nederland per direct had moeten verlaten.

Nieuw-Sloten

De man was een van de zes jeugdvoetballers en een vader die een celstraf kregen opgelegd voor het medeplegen van doodslag op de 41-jarige Nieuwenhuizen. De grensrechter werd op 2 december 2012 in Almere mishandeld door spelers van de Amsterdamse club Nieuw-Sloten, na de wedstrijd tegen Buitenboys.

Nieuwenhuizen overleed een dag later in het ziekenhuis. Het incident leidde tot verontwaardiging in het hele land.