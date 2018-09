Medepleger doodslag grensrechter Nieuwenhuizen moet land verlaten

Een 22-jarige Marokkaan die in de zaak rond grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd veroordeeld, mag niet in Nederland blijven. Ook mag hij de komende tien jaar niet terugkeren.

Ibrahim C. werd in 2013 als minderjarige veroordeeld tot 14 maanden cel voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Nieuwenhuizen. Hij maakte bezwaar tegen de beslissing van de staatssecretaris hem uit te zetten en een inreisverbod van 10 jaar op te leggen. De bestuursrechter in Amsterdam heeft zijn bezwaren verworpen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liet C. in 2016 weten dat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd. Volgens zijn advocaat verdient hij nog een kans, omdat hij in het verleden niet de psychische hulp heeft ontvangen die hij inmiddels wel heeft.

C. is in Nederland geboren en opgegroeid, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit en is sinds 2000 in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Hij is in het verleden voor meer misdrijven veroordeeld.

Mishandeling

Richard Nieuwenhuizen (41) werd op 2 december 2012 in Almere mishandeld door jeugdvoetballers van de Amsterdamse amateurclub Nieuw-Sloten, na afloop van de wedstrijd tegen Buitenboys. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Het incident leidde tot verontwaardiging in het hele land. In 2015 handhaafde de Hoge Raad de gevangenisstraffen voor zes jeugdspelers en een vader. Hun waren celstraffen opgelegd van 8 maanden tot 6 jaar voor het medeplegen van doodslag.