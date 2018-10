BepiColombo in startblokken voor reis naar Mercurius

BepiColombo zal tijdens zijn reis en bij Mercurius te maken krijgen met extreme temperatuurverschillen, van -180 graden tot +450 graden Celsius. De intensiteit van de zonnestraling is er tien keer zo groot als op aarde. Om de gevoelige apparatuur daartegen te beschermen, heeft de sonde speciale coatings en isolatie en een thermisch systeem om hitte te lozen. De Japanse sonde Mio wordt tijdens de reis beschermd door een groot zonneschild. Bij Mercurius kan Mio de straling weerstaan door heel snel rond te draaien.

De missie heeft jaren vertraging opgelopen, onder meer door problemen bij de ontwikkeling van de koelingssystemen. Bepaalde onderdelen moesten helemaal opnieuw worden ontworpen nadat er een fout was ontdekt.

Killer

Ook bij de zonnepanelen ging het mis. "We hadden aanvankelijk gehoopt dat die ook bij hoge temperaturen zouden werken. Jammer genoeg lukte dat niet. Daarom moeten we ze een beetje wegdraaien van de zon. Om toch genoeg stroom op te wekken, hebben we veel grotere panelen nodig. Dat was echt een killer, want daardoor hadden we ook een zwaardere raket nodig met andere eigenschappen, waarop je het ontwerp van de sonde ook weer aan moet aanpassen. Dat heeft ons bijna drie jaar gekost."

Van alles wat er tijdens en na de lancering vannacht goed moet gaan, is Benkhoff het meest nerveus over, opnieuw, de zonnepanelen. "Dat is voor ons het meest kritische onderdeel. Die zonnepanelen moeten binnen enkele uren zijn uitgevouwen anders zal BepiColombo gewoon bevriezen. De zonnepanelen moeten open om stroom op te wekken om het ruimtevaartuig te verwarmen. Als dat goed gaat, kunnen we weer een beetje ontspannen."