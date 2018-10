'Fraude door Britse recyclingindustrie, deels via Nederland'

In het Verenigd Koninkrijk is een groot fraudeonderzoek gestart dat zich richt op de Britse recyclingindustrie. De bedrijven worden onder meer verdacht van het dumpen van plastic in rivieren en op zee. Ook wordt het afval via Nederland naar Oost-Azië verscheept, waar het niet of verkeerd wordt gerecycled, meldt The Guardian.

De Britse Environment Agency (EA) heeft een onderzoeksteam opgezet nadat zes recyclingbedrijven het afgelopen kwartaal hun licentie zijn kwijtgeraakt vanwege fraude.

Van een bedrijf zijn de afgelopen drie jaar 57 containers tegengehouden in Britse havens. In de containers moest plastic afval zitten dat in het buitenland gerecycled zou worden. Maar volgens de milieudienst zat er ook ander afval tussen, waardoor verantwoorde recycling niet mogelijk is.

Vanwege zorgen over dit vervuilde plastic afval hebben afgelopen jaar China, Maleisië en Vietnam afval uit het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd. Daardoor is de afvalstroom naar Turkije en Nederland fors toegenomen. Zo steeg de invoer van plastic afval naar Nederland de afgelopen twee jaar van bijna 29.000 ton naar ruim 38.000 ton.

'Witwassen' in Nederland

Volgens de EA willen de Britse recyclingbedrijven het afval helemaal niet in Nederland recyclen. Het zou hier worden 'witgewassen' tot Nederlands plastic afval, waarna het alsnog naar Oost-Azië gaat, naar de landen die sinds kort geen Brits plastic meer accepteren.

Nederland heeft niet eens de capaciteit om alle ingescheepte Britse plastic te verwerken, zegt het Nederlandse bedrijf Kunststof Recycling tegen de NOS. "Nederlandse recyclingbedrijven kunnen niet eens alle Nederlandse plastic aan. Wij voeren zelf geen Brits plastic in, maar we merken dat Europa wordt overspoeld met Brits plastic", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Fraudegevoelige certificaten

Britse recyclingbedrijven vormen een miljoenenindustrie door het systeem van Packaging Recovery Notes. Daardoor moeten Britse fabrikanten en winkels certificaten kopen om hun afval te laten recyclen. Deze certificaten kosten nu bijna 70 euro per ton geproduceerd afval.

De Britse Rekenkamer concludeerde deze zomer al dat dit systeem gevoelig is voor fraude. Zo declareerden Britse recyclingbedrijven via de certificaten veel meer afval dan de Britse douane heeft geregistreerd. De bedrijven streken van ruim 35.000 ton afval de certificaten op, terwijl het plastic afval mogelijk helemaal niet bestaat.

"Het systeem moedigt allerlei mensen aan om zoveel mogelijk uitvoer van plastic te registreren. Het is de vraag of er voldoende wordt gecontroleerd of het afval wel uit plastic bestaat", zegt een bron tegen The Guardian.