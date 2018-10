Appende chauffeurs gesnapt vanuit touringcar: 100.000 euro aan boetes

Dat is net zoveel als in juni, toen de politie Oost-Nederland ook een driedaagse proef deed met een touringcar. De projectleider wil desalniettemin niet spreken van een succes. "Het is een groot bedrag, maar dit was niet ons doel. We hopen dat we de mensen door deze controles bewuster kunnen laten worden van het gevaar van appen en bellen achter het stuur", zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Het overgrote deel van de boetes werd uitgedeeld aan mensen die hun smartphone gebruikten tijdens het rijden. Ook werden bestuurders voor andere overtredingen op de bon geslingerd. Drie automobilisten moesten direct hun rijbewijs inleveren omdat ze veel te hard reden.

De politie Oost-Nederland zegt dat het schrikbarend is hoeveel mensen hun smartphone nog gebruiken achter het stuur. Het idee is om de touringcar vaker te gaan inzetten. Ook andere regio's keken mee met de actie. De politie in Utrecht en Midden-Gelderland doen volgend jaar eenzelfde proef.