Politie let vanuit bus op mobiel achter stuur: 'Schrikken van de aantallen'

Het voelt een beetje als een schoolreisje als agenten zich tegen 08:00 uur verzamelen bij het hoofdbureau van de politie in Zwolle. Voor de achteringang staat een grote witte bus, hier gaan ze vandaag de hele dag mee op pad. Als de lunchpakketjes en de koffie in de bus zijn gezet, kunnen we vertrekken. Het doel: vrachtwagenchauffeurs en automobilisten betrappen die hun smartphone gebruiken achter het stuur.

De politie Oost-Nederland rijdt vandaag en morgen rond in de touringcar. In de bus zitten aan beide kanten spotters, zij houden nauwlettend in de gaten of iemand een telefoon in de hand heeft. Als dat zo is, wordt het kenteken meteen aan een volgauto doorgegeven. Ook wordt gezegd of de bestuurder met zijn linker- of rechterhand de met de telefoon bezig was.

De volgauto zet vervolgens de bestuurder aan de kant en deelt een boete van 230 (+ 9 euro administratiekosten) uit. "Doordat je in een bus hoger zit, kunnen ook vrachtwagenchauffeurs betrapt worden", zegt projectleider Raimonde Elsendoorn. "Zij denken misschien dat we ze niet zien, maar dat is dus niet zo."

Bekijk hoe de agenten appende bestuurders spotten: