Welke straf krijgt man die student 'als een vogeltje uit de lucht schoot'?

"Ik ging op 15 oktober onbevangen op weg naar huis. De wereld lag voor mij open vol met plannen over mijn toekomst. Ik denk vaak aan die fatale nacht en hoe het had kunnen lopen."

Met die woorden begon Sidney Ruiter vorige maand aan zijn verklaring. De nu 22-jarige student maakte gebruik van zijn spreekrecht in het proces tegen Azim A. (21), die wordt verdacht van het neerschieten van Ruiter. Dat gebeurde op 15 oktober vorig jaar, net buiten het centrum van Groningen.

Later vandaag hoort A. welke straf hij krijgt. Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord. Ruiter eist een schadevergoeding van ruim 930.000 euro. Tegen twee medeverdachten worden drie en zes maanden cel geëist.

Blijvend verlamd

Sidney Ruiter bleek een willekeurig slachtoffer, overleefde ternauwernood de vijf kogels die A. op hem afvuurde, maar raakte wel blijvend verlamd in zijn onderlichaam. "Wat ik nog in het leven heb is een hopeloos uitzicht op jaarlijkse ziekenhuisbezoeken", zei Ruiter erover in de rechtszaal.

A. reageerde op de verklaring van Ruiter met de woorden: "Gewoon zwijgrecht."