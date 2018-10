Geen M of V, maar X: eerste genderneutrale paspoort uitgereikt

Het eerste genderneutrale paspoort in Nederland wordt vandaag afgegeven in Breda. Op de plaats waar normaal een M of V staat, komt een X te staan. Het bijzondere paspoort is voor Leonne Zeegers.

Het geslacht van Zeegers, kon bij de geboorte in 1961 niet worden vastgesteld. Zeegers werd "ingegeven door de toenmalige tijdgeest" aangemerkt als man en kreeg de naam Leon. In 2001 onderging Zeegers operaties om vrouw te worden, maar ook dat geslacht bleek niet passend.

Inbreuk op privéleven

Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank in Limburg dat de geboorteakte moest worden aangepast. Bij sekse moest "het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld" worden vermeld, omdat anders sprake was "van een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende".

Zeegers begon tien jaar geleden met de strijd voor een genderneutraal paspoort: "De vermelding 'vrouw' voelde niet goed. Het is een juridisch verwrongen werkelijkheid die niet gekoppeld is aan de natuurlijke werkelijkheid. De natuur heeft mij neutraal op de wereld gezet."

Voor iedereen

Dat Zeegers een X in het paspoort krijgt, betekent niet dat iedereen dat zonder meer kan krijgen. "Op dit moment is het nog niet wettelijk geregeld. De rechtbank heeft uitspraak gedaan, maar nu is de politiek aan zet als meer mensen dit willen." Op dit moment moet iedereen die geen M of V wil dat individueel via de rechtbank afdwingen.

Het COC, de belangenorganisatie voor intersekse-personen, is blij met de persoonlijke overwinning voor Leonne. "En het is een wake up call voor het kabinet: maak het voor iedereen mogelijk om de geslachtsaanduiding in het paspoort en andere officiële documenten te schrappen."

Volgens de organisatie voelt zo'n 4 procent van de Nederlanders zich niet thuis in de categorie 'man' of 'vrouw'.