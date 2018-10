Pastor Curaçao krijgt hogere straf voor ontucht en verkrachting

Kerkleider Orlando B. is op Curaçao in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor het seksueel misbruiken van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. Ook mag de 54-jarige B. negentien jaar de functie van kerkleider niet uitoefenen.

Het OM had in hoger beroep twaalf jaar tegen hem geëist. Het hof heeft "gezien de aard van de feiten" besloten de zelfverklaarde apostel een hogere straf te geven.

De voormalig leider van de Rains of Blessingskerk werd vorig jaar juli veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar. Tegen de uitspraak ging B. in beroep. Het OM vond de opgelegde celstraf te laag, en ging ook in hoger beroep.

Volgens correspondent Dick Drayer zegt B. dat sprake is van een complot tegen hem. "B. ziet zichzelf als een slachtoffer van een complot door ex-kerkleden. Zo hebben andere kerken volgens hem mensen aangezet om valse verklaringen te doen. Ook legt hij de schuld van het misbruik bij de slachtoffers", vertelt Drayer. "Dat rekent het hof de pastor zwaar aan."

Duiveluitdrijving

B. drogeerde zijn slachtoffers en verkrachtte hen onder de noemer van duiveluitdrijving. Hij vertelde hun dat ze bezeten waren door demonen en dat hij die wakker zou maken als ze over het misbruik zouden vertellen. Een van de slachtoffers raakte vijf keer zwanger, waarna B. de abortussen betaalde. Het misbruik duurde jaren. Zijn jongste slachtoffer was 11 jaar oud.