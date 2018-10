Politie zoekt op de Krim naar medeplichtigen aanslag school

De Russische politie zoekt op de Krim naar mogelijke medeplichtigen van de aanslag op een school, waarbij gisteren twintig doden en meer dan vijftig gewonden vielen. De dader liet een explosief afgaan in de kantine schoot vervolgens in de school om zich heen.

De 18-jarige aanslagpleger, leerling Vladislav Rosljakov, pleegde zelfmoord. In eerste instantie werd aangenomen dat hij alleen handelde, maar volgens het door Rusland aangewezen hoofd van de Krim, Sergej Aksionov, is het mogelijk dat hij werd geholpen.

"Het gaat erom dat we erachter komen wie hem aanstuurde bij de aanslag", zegt Aksionov. "Hij handelde alleen, dat weten we. Maar deze ellendeling kan deze aanslag onmogelijk in zijn eentje hebben voorbereid, volgens mij en mijn collega's."

Motief onbekend

Het motief voor de aanslag in de stad Kertsj is nog altijd onduidelijk. Volgens docenten en klasgenoten was Rosljakov een verlegen jongeman met weinig vrienden. President Poetin noemde de aanslag "het gevolg van mondialisering". Volgens de president reageren volwassenen onvoldoende op de snel veranderende leefwereld van jongeren.

Op het door Rusland geannexeerde schiereiland zijn drie dagen van rouw afgekondigd. Vandaag legden inwoners van Kertsj bij een herdenkingsmonument in de stad bloemen en brandden ze kaarsen.