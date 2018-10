Tuchtcollege schrapt arts die kankerpatiënt "valse hoop" gaf in Pisa

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven heeft een arts uit zijn ambt gezet die eerder dit jaar een doodzieke kankerpatiënt meenam voor een alternatieve behandeling in een kliniek in Pisa. De man werd volledige genezing beloofd, maar in de praktijk verslechterde zijn situatie ernstig en binnen een maand was hij overleden.

De Nederlandse arts was eerder dit jaar al uit het BIG-register gestapt, maar wordt daar door het tuchtcollege nu voor zijn leven uit geschrapt. Het is de zwaarst mogelijke maatregel. Volgens het tuchtcollege heeft de arts "een terminale patiënt valse hoop op genezing gegeven" en "een onnodige lijdensweg laten doormaken".

De familieleden van het slachtoffer zijn bezorgd omdat er volgens de nu geschrapte arts concrete plannen zijn om de gebruikte OPL infuustherapie in Nederland en België te introduceren. Met de tuchtzaak willen zij waarschuwen voor deze techniek, waarbij via een infuus zuurstof wordt toegediend.

Wanhoop

De bedenker, de Italiaanse arts Giovanni Barco, claimt dat de resultaten met name bij alvleesklierkanker opmerkelijk positief zijn. De Nederlandse patiënt leed ook aan die ziekte. Volgens de vereniging van Nederlandse kankerspecialisten is er echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit soort behandelingen werkt. Ook het tuchtcollege wijst daarop.

"Ik ben in Barco's kliniek geweest en daar zitten veertig tot vijftig mensen tegelijk in de wachtkamer", vertelt broer Mark van den Bosch van de overleden patiënt. "Als je bedenkt dat die allemaal 50 euro per behandeling moeten betalen en dat je minstens veertig behandelingen nodig zou hebben om 'beter' te worden, dan besef je dat er hier op jaarbasis miljoenen worden verdiend aan de wanhoop van mensen."

Pension

Kankerpatiënt Ruud van den Bosch had eind vorig jaar van zijn kankerspecialist de harde boodschap gekregen dat verdere behandeling zinloos was. Hij wilde zich daar niet bij neerleggen en zocht daarom naar alternatieven. Via via kwam hij in contact met de Nederlandse dokter, die tot vorig jaar actief was als 'arts preventieve gezondheid en natuurgeneeswijzen'. De arts vertelde over de goede resultaten die Barco zou boeken. Zij vlogen 1 februari samen naar Pisa, om daar uiteindelijk twee weken een kamer te delen in een pension.

Barco wilde dat de Nederlander de voorgeschreven veertig behandelingen zou ondergaan. Maar omdat Van den Bosch al voornamelijk bed moest houden en er niets voor de verzorging in het pension was geregeld, was hij er binnen twee weken zeer slecht aan toe. Zo slecht, dat zijn broer en zus besloten over te vliegen en hem terug te brengen naar Nederland.

Vervuild

"Wij troffen hem in een mensonterende, sterk vervuilde situatie aan", vertelt zijn broer. "Hij moest worden opgenomen met een longembolie, een longontsteking, trombose aan beide benen en een acute streptokokkenontsteking Toch wilde hij eigenlijk niet terug. Hij is overleden met de gedachte dat mijn zus en ik hem zijn laatste mogelijkheid tot genezing hebben afgenomen. Dat is erg moeilijk voor ons geweest."

Het tuchtcollege neemt de Nederlandse arts onder meer kwalijk dat hij Van den Bosch in een situatie heeft gebracht waarin adequate medische zorg ontbrak. Hij heeft hem bovendien achtergelaten nog voordat diens familie was overgekomen. Daarmee "heeft hij zich aan zijn verantwoordelijkheid jegens patiënt onttrokken. Dit alles valt hem tuchtrechtelijk ernstig te verwijten."

Klaus Ross

Woordvoerder Cees Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij schat dat op jaarbasis honderden uitbehandelde kankerpatiënten hun heil zoeken bij alternatieve genezers in het buitenland. "Daar kunnen grote bedragen mee gemoeid zijn. Heel akelig. Bij de Burzynski-kliniek in Houston gaat het zelfs om 250.000 euro voor een behandeling per patiënt."

Volgens de vereniging wijken de meeste Nederlanders uit naar alternatieve 'therapieën' in België en Duitsland. In Nederland zijn de regels voor het toedienen van infusen en injecties strenger. Bij de Duitse natuurgenezer Klaus Ross uit Brüggen (niet ver van Roermond) ging dat enkele jaren geleden ernstig mis: hij diende drie patiënten een overdosis toe van een experimenteel medicijn, de glucoseblokker 3-broompyruvaat (3-BP).