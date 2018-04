Duitse natuurgenezer Ross aangeklaagd voor Nederlanders en Belg

De Duitse justitie in Krefeld gaat de alternatieve genezer Klaus Ross vervolgen. Hij wordt verdacht van dood door schuld van twee vrouwen en een man.

De 61-jarige Ross had een natuurgeneeskundepraktijk in Brüggen, vlak bij Roermond. De kliniek behandelde veel mensen met kanker die in de reguliere zorg geen kans meer hadden op genezing.

In 2013 diende hij bij drie patiënten een overdosis toe van een experimenteel medicijn, de glucoseblokker 3-broompyruvaat (3-BP). Kort daarna overleden ze. Het gaat om twee Nederlanders, uit Apeldoorn en Wijk en Aalburg, en een patiënt uit België.

Ongeschikte weegschaal

De overdosis werd onder meer veroorzaakt doordat de weegschaal waar Ross de dosering mee bepaalde, niet geschikt was. Ook liet hij de toegediende dosis niet controleren door anderen. Verder stemde hij de hoeveelheid van het middel die hij toediende niet af op het lichaamsgewicht van de vrouwen.

Na de dood van de drie moest Ross zijn praktijk sluiten. Er zijn ook andere patiënten overleden in zijn praktijk, maar justitie vervolgt hem daarvoor niet.

Ruzie

De Duitse politie en Openbaar Ministerie lagen in deze zaak flink met elkaar overhoop. Het politieteam dat vanaf het begin onderzoek deed naar Ross, wilde de mogelijkheid van moord niet uitsluiten omdat er bij die verdenking meer mogelijkheden zijn voor onderzoek.

Het Openbaar Ministerie was hier vanaf het begin fel op tegen, omdat Ross vaak was verhoord en goed meewerkte. De ruzie liep zo hoog op, dat beide partijen aangifte tegen elkaar deden.