Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas

De Waddenatlas, die vandaag gepresenteerd wordt in het Afsluitdijk Wadden Center, is de nieuwste in een reeks thema-atlassen die Noordhoff uitgeeft, na bijvoorbeeld edities over voetbal, Amsterdam en veiligheid. "Elke Nederlander heeft wel een beeld van de Waddeneilanden, vaak gekleurd door toerisme. In dit boek zie je de gigantische geschiedenis erachter."

"We proberen altijd de essentie van zo'n onderwerp te raken door zoveel mogelijk invalshoeken te belichten. Het Waddengebied is waanzinnig interessant omdat het zo ongelofelijk veel aspecten heeft: de ecologie, de getijden, de mensen die er wonen en werken, toerisme, cultuur. Het is een mer à boire, een echte ontdekkingsreis."

Zo is er een kaart die laat zien dat zeehonden makkelijk tot aan Schotland zwemmen om te foerageren. Een ander overzicht legt uit hoe Waddenmosselen officieel 'Zeeuws' worden door ze een week in de Oosterschelde te baden. Uiteraard worden de dertig bewoonde eilanden stuk voor stuk besproken, van Texel (met 162 vierkante kilometer het grootste) tot het Deense Südfall (twee bewoners).