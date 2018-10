Woonwagenbewoners in protestkamp: 'Wij maken geen kans op een plek'

Tussen de caravans staat, onder een partytent, een grote tafel met stoelen eromheen. Er komen voortdurend vrienden en familie langs. "Dat is normaal voor ons", zegt Piet Soering. Het is ook de reden dat het hem niet lukt om in een huis te wonen. "Op het kamp heb je een kleine samenleving waar je met zijn allen leeft, in goede en in slechte tijden. Dat miste ik."

Ook broer Willem probeerde het. "Ik heb in zes huizen gewoond. Het klinkt als een cliché, maar de muren komen op me af. Het is aan een burger-iemand moeilijk uit te leggen, maar ik kan daar niet aarden. Het lukt niet."

Hun probleem is alleen dat ze nergens terecht kunnen met hun woonwagens. In de zomermaanden staan ze op campings maar dat is van oktober tot maart verboden.

Ze probeerden alle drie in verschillende gemeenten een standplaats te krijgen, maar ze zeggen dat ze worden tegengewerkt. "Met deze protestkampen laten we zien hoe groot het tekort is", zegt Willem. "Onze generatie maakt geen kans op een plek."