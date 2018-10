Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen

Het havenbedrijf van de gemeente Amsterdam, Tata Steel en Nouryon (de afgesplitste chemietak van AkzoNobel) hebben plannen om een grote waterstoffabriek te bouwen op het terrein van Tata Steel bij IJmuiden. De fabriek moet jaarlijks 15.000 ton waterstof produceren.

Met elektrolyse kan stroom omgezet worden in vloeibaar waterstofgas en dat kan vervolgens gebruikt worden als (groene) brandstof. Bij de verbranding van waterstof komt namelijk alleen waterdamp vrij.

40.000 huishoudens

Tata wil de waterstof gebruiken om de staalproductie te verduurzamen. Het bedrijf denkt hiermee 350.000 ton minder CO2 uit te gaan stoten. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van 40.000 huishoudens.

Op dit moment stoot het bedrijf meer dan 6 megaton CO2 uit. Daarmee is het na de kolencentrale van RWE in de Eemshaven de grootste vervuiler in Nederland.

De drie partijen willen in 2021 een definitief besluit over de fabriek nemen. De bouw moet dan twee of drie jaar later klaar zijn.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke peiler van het Klimaatakkoord waarover nu onderhandeld wordt. Het kan dienen als brandstof voor de industrie, zwaar transport, maar in de toekomst ook als vervanger voor aardgas om woningen te verwarmen. Nouryon heeft hier veel ervaring mee, maar op veel kleinere schaal dan in de toekomst noodzakelijk is.