Geen contact meer met vader na scheiding, 'ik wist niet beter'

Dat een kind van gescheiden ouders een goede band kan hebben met beide ouders én stiefouders, weet Anne. Zij is stiefmoeder van een meisje van 7. Zes jaar geleden kreeg ze een relatie met haar vriend, dus ze kent haar stiefdochter al van kleins af aan. Inmiddels is er een goede regeling getroffen zodat het kind beide ouders even veel ziet, maar dat was eerst anders. "Mijn vriend heeft hard moeten knokken om zijn dochter te blijven zien. Er waren veel ruzies."

Volgens Anne zag de ex van haar vriend haar als een bedreiging. "Dat deed me wel pijn, maar ik probeerde me er niet te veel in te mengen. Het belangrijkste was dat er een goede regeling werd getroffen voor het kind."

En dat is nu dus gebeurd. Alle partijen beseften dat ze het beste voor het kind wilden. "Mijn stiefdochter is nu ongeveer de helft van de tijd bij ons en de andere helft bij haar moeder, die inmiddels ook een nieuwe vriend heeft. We zitten met z'n vieren in een groepsapp, daar bespreken we ook met welke regels we haar willen opvoeden, zodat we wat dat betreft ook op één lijn zitten. Ik hou net zo veel van mijn stiefdochter als ik van mijn eigen kind zou houden."