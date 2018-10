Netflix groeit sneller dan gedacht, elke minuut 53 klanten erbij

Videostreamingdienst Netflix heeft de eigen verwachtingen en de verwachtingen van analisten overtroffen. Het bedrijf kreeg er in drie maanden tijd ruim zes miljoen betalende klanten bij. Samen met nieuwe proefabonnees komt het aantal nieuwe klanten zelfs uit op bijna zeven miljoen, twee miljoen meer dan verwacht.

Aan de wereldwijde opmars van het bedrijf lijkt geen einde te komen. Netflix heeft over de hele wereld al meer dan 130 miljoen klanten. Het bedrijf verwacht dat er de rest van het jaar nog negen miljoen bijkomen.

Op de beurs is enthousiast gereageerd op de cijfers. Na publicatie van de cijfers steeg het aandeel met meer dan 10 procent in de handel nabeurs.

Er zijn ook zorgen. Om klanten te trekken investeert het bedrijf meer in eigen films en series. Daardoor gaat er nog altijd meer geld uit dan er binnenkomt. Dit jaar investeert het bedrijf meer dan 6 miljard euro in nieuwe producties.

Quotum

Er komt mogelijk een verplichting vanuit de Europese Unie voor videostreamingdiensten om meer lokale producties te maken. 30 procent van het aanbod moet, als de plannen doorgaan, Europees zijn.

"We verwachten hieraan te kunnen te voldoen", schrijft topman Reed Hastings aan zijn aandeelhouders. Maar leuk vindt hij de plannen niet. "We maken liever onze dienst beter voor onze klanten, met lokale films en series, in plaats van dat we quota moeten halen." Hij verwacht dat de creativiteit en de klanttevredenheid iets afnemen door de Europese maatregelen.

Netflix investeert de komende maanden onder meer in producties uit India, Mexico, Spanje, Italiƫ, Duitsland, Frankrijk, Braziliƫ, Turkije en het Midden-Oosten.