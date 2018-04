Binnen bij Netflix: hoe maken ze ons serieverslaafd?

Waarom sporten als je ook kunt Netflixen? In minder dan vijf jaar tijd heeft Netflix zich ons leven binnengeknokt. Niet zo gek ook, als je weet welke formule daarachter schuilt.

Netflix weet door wat je kijkt, vaak precies wat je daarna wil zien. En hun app is ultiem geschikt om maar te blíjven kijken. We vroegen het bedrijf om uitleg. Hun antwoord zie je hieronder, in de shortdoc Binnen bij Netflix.