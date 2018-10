Canadezen mogen vanaf vandaag legaal wiet kopen en gebruiken

Vanaf vandaag mag in Canada legaal wiet worden gebruikt en gekweekt. De afgelopen jaren werd privégebruik gedoogd, net als in Nederland, maar nu is het helemaal vrijgegeven.

Canada is het tweede land ter wereld dat wiet op een dergelijke schaal legaliseert; Uruguay ging de Canadezen voor.

De regering-Trudeau wil met de legalisering tegemoetkomen aan de wens van de bevolking; er gingen de afgelopen jaren steeds meer stemmen op voor legalisering en ook was er een actieve lobby van wietgebruikers.

Verzamelobject

Rond middernacht stonden in verscheidene Canadese steden lange rijen bij verkooppunten. De meeste mensen kochten daar wiet om zelf te gebruiken, maar er waren ook kopers die de eerste wiet wilden hebben als verzamelobject.

Er zijn in het enorme land nu 111 winkels waar wiet kan worden gekocht, maar dat worden er snel meer.

Grootschalige productie is in Canada nog steeds niet toegestaan. Er mogen alleen kleine hoeveelheden worden verkocht in de winkels. Sommige winkels worden ge√ęxploiteerd door de overheid, andere zijn commercieel.