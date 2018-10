'Weken alleen gekookte rijst', meer hulpvragen bij armoedebestrijders

"Honger in Nederland, kun je het je voorstellen?", vraagt Claudia Brugman. Ze leefde tien jaar in armoede en had soms weken niets anders te eten dan gekookte rijst. Als ik iemand op straat een broodje zag eten, dacht ik: zal ik dat broodje uit z'n handen rukken? Ik deed het niet, want daar ben ik dan weer te netjes voor."

Brugman is zeker niet de enige. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat aanklopten bij particuliere organisaties die armoede bestrijden, flink gestegen. Tussen 2013 en 2017 steeg het percentage Nederlanders dat een beroep deed op bijvoorbeeld de Voedselbank, Stichting Leergeld of No Budgetrestaurants met 18 procent, blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds.