Astronaut over mislukte lancering: kalm blijven en grapjes maken

Vorige week vertelde NASA-topman Jim Bridenstine al dat Hague opvallend rustig informatie doorgaf aan de Russische vluchtleiders. In het Russisch bovendien. "Ik dacht: de lancering gaat niet goed en hij spreekt geen Engels", zei Bridenstine.

Nadat de astronaut had verteld dat hij en Ovtsjinin onderworpen waren aan een kracht van 6,7g, viel de communicatie even weg en gingen ook vluchtdata verloren, wat bij de vluchtleiding in Bajkonoer tot nervositeit leidde. De opluchting was groot toen er weer contact was en bleek dat de capsule veilig landde.

Gewone landing

Hague was blij dat hij zijn eerste ruimtereis maakte met een ervaren kosmonaut, die vaker in de ruimte was geweest. "Aleksej vertelde me wat normaal is en wat niet. De zwaarste g-krachten duurden gelukkig maar een paar seconden, daarna was het een gewone Sojoez-landing."

"Ik probeerde uit het raam te zien waar we zouden landen. Misschien zouden we in het water terechtkomen, misschien in de bergen. Maar gelukkig was het een zacht, vlak terrein."

Na de geslaagde landing grijnsden Hague en Ovtsjinin naar elkaar, gaven elkaar een hand en maakten grapjes over hun onverwacht korte reis. "En pas toen ik later mijn vrouw weer in mijn armen kon sluiten en knuffelen, besefte ik dat ik weer veilig was", zegt Hague.