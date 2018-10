'Lage waterstand Rijn bedreigt aanvoer zand en grind voor de bouw'

De bouwsector moet er ernstig rekening mee houden dat op korte termijn geen grondstoffen zoals zand en grind meer aangeleverd kunnen worden via de Rijn en de IJssel. Boosdoener is de extreem lage waterstand en verwacht wordt dat het water nog verder daalt. Daardoor kan de aanvoer stil komen te liggen, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwstoffen (NVLB).

Schepen kunnen de afgelopen weken al steeds minder laden. Er zijn dus steeds meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren en de overcapaciteit is benut. Ook alternatief vervoer, via het spoor en de weg, wordt volgens NVLB-directeur Cees van Putten al maximaal ingezet. "Het houdt een keer op."

Bovendien is wegvervoer niet echt een alternatief. Om de lading van één schip te vervoeren zijn tachtig vrachtwagens nodig. "Dat wil je niet de weg op hebben, gesteld dat je ze überhaupt al kan vinden", zegt Van Putten.

'Drempels' in Duitsland

Veel materiaal wordt in Duitsland opgehaald door Nederlandse vervoerders. De waterstand van de Rijn daalt volgens Van Putten de komende dagen naar een kritieke grens waardoor de laadplaatsen langs de Rijn onbereikbaar dreigen te worden. Zelfs lege schepen kunnen die laadplaatsen dan niet meer bereiken.

In Duitsland liggen twee 'drempels', zoals de NVLB-directeur dat omschrijft. Hij bedoelt de ondiepten bij Maxau, in de buurt van Karlsruhe, en Kaub, tussen Mainz en Koblenz. Steeds minder schepen kunnen daar passeren vanwege de lage waterstand. Alleen als het flink gaat regenen in Duitsland komt het weer goed.

'Continuïteit bouwproces in gevaar'

Bij de verwachte waterstand voor eind deze week is volgens de NVLB vrijwel geen grind- of zandvaart meer mogelijk. Als de aanvoer via de Rijn stagneert, komt "de continuïteit van het bouwproces ernstig in gevaar", schrijft de vereniging. De vooruitzichten zijn, met de winter op komst, erg onvoorspelbaar.

Ook de scheepvaart op de Ruhr, Nederrijn, Waal en de IJssel heeft veel last van de lage waterstand. Vorige week luidde ondernemersvereniging Evofenedex ook al de noodklok.