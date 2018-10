Niet eerder stond het water in de Rijn bij Lobith zo laag

Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Bij Lobith is de waterstand momenteel 6,75 meter boven NAP. Daarmee sneuvelt het laagterecord van augustus, toen de waterstand 6,87 meter boven NAP bedroeg.

Landschapsecoloog Alphons van Winden zegt tegen Omroep Gelderland dat hij verwacht dat het water in de Rijn door de aanhoudende droogte nog wel 20 tot 25 centimeter verder kan zakken.

Als neerslag in het stroomgebied van de Rijn uitblijft, dan kan het volgens Van Winden zelfs richting de 6,50 meter gaan. "Zoals het er nu naar uitziet, gaan we deze week dagelijks een nieuw record neerzetten. De waterstand blijft gewoon dalen."

Vooral de scheepvaart heeft flink last van de lage waterstand. Zo kunnen schepen minder lading meenemen en moeten ze dus vaker varen. De landbouw heeft er minder last van dan in de zomer, omdat boeren nu minder water nodig hebben.

Begin dit jaar was er juist sprake van een hoogwatergolf bij Lobith. Op 10 januari was er een hoogterecord: 14,65 boven NAP.