'Gevaarlijke situaties door onvoldoende toezicht op de bouw'

Ambtenaren van afdelingen bouw- en woningtoezicht vinden dat het toezicht op bouwprojecten tekortschiet. Door bezuinigingen kunnen ze lang niet alle bouwplaatsen bezoeken, zeggen ze in een onderzoek van EenVandaag en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Het aantal nieuwbouwprojecten en verbouwingen is na de crisis hard gestegen.

Op bouwplaatsen die wel worden bezocht, worden soms grote fouten ontdekt, omdat niet alle aannemers zich aan de voorschriften houden. Daardoor kunnen schade en zelfs instortingen ontstaan. Voorbeelden zijn het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport (2017) en het dak van het stadion van FC Twente (2011).

Vorige maand stortte een deel van een parkeergarage in Wormerveer in. In Almere werd een parkeergarage gestut omdat er scheuren waren ontstaan.

Keuzes maken

Aan het onderzoek deden 357 bouw- en woningtoezichtambtenaren mee. Het toezicht staat volgens hen onder druk. Door gebrek aan capaciteit moeten we keuzes maken", zegt een van hen. "Alleen grote projecten worden nog bezocht", zegt een ander. Vaak is dat maar een of twee keer.

Driekwart van de gemeentelijke toezichthouders beoordeelt het toezicht als onvoldoende.

Nieuwe wet

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet in het onderzoek een bevestiging dat het huidige toezichtstelsel niet voldoet. Gemeenten richten zich in eerste instantie op bouwtekeningen, terwijl daar op de bouwplaats vaak van wordt afgeweken, zei ze tegen EenVandaag.

In de Eerste Kamer wacht de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op goedkeuring. Als die in werking treedt, is de aannemer ook aansprakelijk voor fouten die bij de oplevering niet worden ontdekt, behalve als hij daar niets aan kon doen. Dat moet de aannemer stimuleren om goed werk te leveren.

Een andere verandering is dat een aannemer zelf een bureau moet inhuren voor toezicht op de bouwplaats. De gemeentelijke toezichthouders zijn bang dat de private controleurs niet onafhankelijk zijn en te veel aan de leiband van de aannemer lopen. Bijna 70 procent denkt dat er juist meer incidenten ontstaan.