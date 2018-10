Boko Haram vermoordt ook tweede hulpverleenster

In Nigeria is opnieuw een hulpverleenster vermoord door de islamitische terreurgroep Boko Haram. De vrouw, Hauwa Mohammed Liman, werkte in een ziekenhuis in een opvangcentrum voor vluchtelingen in het noordoosten van Nigeria. Ze werd in maart ontvoerd door de groep extremisten samen met twee collega's.

In september werd één van de hulpverleners al vermoord. De vrouw werkte in het ziekenhuis als verloskundige.

Gisteren verliep de volgende deadline. De groepering had gedreigd opnieuw een van de hulpverleners te vermoorden als er niet aan hun eisen werd voldaan. Het is niet duidelijk wat die eisen precies zijn.

Geschokt en verdrietig

Het Nigeriaanse ministerie van Informatie zegt in een verklaring dat het alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om de hulpverleners vrij te krijgen. "We zijn geschokt en verdrietig en we zullen alles doen om de andere hulpverlener vrij te krijgen."

Het ziekenhuis waar de hulpverleenster werkte, werd ondersteund door het Rode Kruis. De organisatie heeft meerdere keren opgeroepen tot de vrijlating van de hulpverleners. Ze hebben nog niet gereageerd op de dood van Hauwa Mohammed Liman.