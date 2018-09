Ontvoerde Rode Kruis-hulpverlener in Nigeria vermoord

Een ontvoerde medewerker van het Internationale Rode Kruis (ICRC) is vermoord in Nigeria. De 25-jarige Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, moeder van twee kinderen, was werkzaam als vroedvrouw.

"We zijn geschokt door de moord op onze collega Saifura", schrijft het hoofd van de ICRC-delegatie in Abuja, Eloi Fillion. Saifura was werkzaam als vroedvrouw. Ze werd in maart samen met twee collega's ontvoerd door een bewapende groep. Ze waren op dat moment aan het werk als verpleegkundigen in een zorgcentrum in Rann, Noordoost-Nigeria.