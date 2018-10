Verblijfsvergunning 55-jarige Syriër gevonden na gijzeling Keulen

In de apotheek bij station Keulen, waar vanmiddag een gijzeling plaatsvond, is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden van een 55-jarige Syriër. De politie kan niet met zekerheid zeggen of de verblijfsvergunning van de dader is, werd bekend op een persconferentie.

Die 55-jarige Syriër is sinds 2016 in Duitsland. Hij kwam meerdere keren met de politie in aanraking voor onder meer diefstal, maar niet vanwege terroristische zaken.

De gijzelnemer gooide vanmiddag eerst een brandende molotovcocktail in een nabijgelegen McDonald's, waardoor een 14-jarig meisje brandwonden opliep. Daarna ging hij met spiritus en twee aan elkaar vastgeplakte campinggasflessen naar de apotheek, waar hij een vrouw gijzelde.

Daesh

Toen het arrestatieteam de apotheek bestormde, probeerde hij ook zijn gijzelaar in brand te steken. Hij had iets in zijn hand dat eruit zag uit als een vuurwapen. De politie onderzoekt nog of het een echt wapen is. De man vroeg om de vrijlating van Tunesische gevangenen.

Tegen passanten buiten de apotheek zou de man gezegd hebben dat hij bij Daesh (IS) hoort. De dader is meerdere keren beschoten. Hij krijgt nu een noodoperatie.

In de McDonald's zouden nog molotovcocktails kunnen liggen, zei de politie.