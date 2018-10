Gijzeling op station Keulen voorbij, dader zwaargewond

De politie van Keulen heeft op het centraal station een einde gemaakt aan een gijzelingsactie. De gijzelnemer is daarbij zwaargewond geraakt en moest worden gereanimeerd. De vrouw die hij enige tijd vasthield in een apotheek aan de achterzijde van het station, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft nog niet bekendgemaakt hoe de gijzelingsactie is beëindigd. Duitse media melden dat hiervoor een speciale politie-eenheid is ingezet die gebruikmaakte van flitsgranaten.

De gijzelnemer zou voorafgaand aan de gijzeling een meisje in brand hebben willen steken in een nabijgelegen McDonald's. Dat laatste is niet door de politie bevestigd. Duitse media meldden dat er twee explosies te horen waren. Dat had mogelijk te maken met de bevrijding van de gegijzelde, maar die berichten zijn nog onbevestigd.

Contact met gijzelaar

Eerder op de middag werd contact met de gijzelnemer gelegd. Een team van deskundigen was ter plaatse om met hem te onderhandelen over de vrijlating van de vrouw. De politie kan niet zeggen of de man een terroristisch motief had voor zijn daad.