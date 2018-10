Celstraf voor 18-jarige die vuurwapen mee naar school nam

Een 18-jarige jongen uit Zoetermeer die afgelopen zomer op school verscheen met een vuurwapen, moet de gevangenis in. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen, waarvan 80 voorwaardelijk, meldt Omroep West.

De rechtbank noemt het "zeer zorgelijk" dat de 18-jarige het pistool meenam naar school. Ook wordt het hem aangerekend dat het wapen doorgeladen was.

De leerling kwam in juni naar het mboRijnland in Zoetermeer met het pistool en liet het aan medeleerlingen zien. Een van hen belde de politie. Agenten konden de jongen even later zonder problemen aanhouden.

Proeftijd

Waarom de jongen het wapen had meegenomen, is niet duidelijk. In de rechtbank wilde hij daar niets over zeggen. De jongen zat nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. Omdat hij opnieuw de fout in is gegaan, krijgt hij er nog eens twee maanden celstraf bij.