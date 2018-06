Een 18-jarige jongen uit Zoetermeer is op school aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had.

De politie werd getipt door een getuige en ging direct naar de school aan het Van Doornenplantsoen. Bij een controle bleek dat de jongen inderdaad het wapen bij zich droeg, schrijft Omroep West.

De leerling werd zonder problemen aangehouden. Het wapen is in beslag genomen, de jongen zit vast. Het is niet duidelijk om wat voor wapen het precies ging.