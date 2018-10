CSU en Freie Wähler willen snel gesprek over nieuwe regering in Beieren

Op de eerste dag na de deelstaatverkiezingen hebben in de loop van de dag alle hoofdrolspelers gereageerd op de uitslag: de CSU en de SPD verliezen flink, de Groenen en de Freie Wähler winnen, de AfD komt voor het eerst in het Beierse parlement.

Bondsanselier Merkel denkt dat er door de regeringscoalitie in Berlijn, van CDU, CSU en SPD, lessen kunnen worden getrokken uit de uitslag in Beieren. "De verkiezingen in Beieren laten zien dat het voor de kiezer niet genoeg is dat het economisch voor de wind gaat en de werkloosheid laag is. Als de kiezer geen vertrouwen heeft in de politiek, dan is dat niet genoeg. Mijn les is dat ik als kanselier er meer voor moet doen om dat vertrouwen in de regering te herstellen. En dat ga ik met alle macht doen."

Ecologie

De Groenen hielden opmerkelijk genoeg tegelijkertijd twee persconferenties, in Berlijn en in München. De Beierse lijsttrekker Ludwig Hartmann is trots op het behaalde resultaat. "We hebben het midden veroverd." De partijvoorzitter, Robert Habeck, voegt daar aan toe dat zijn partij het thema ecologie nu op de agenda heeft gekregen. Hij vindt het wel vreemd dat terwijl de kiezers duidelijk hebben gemaakt dat zij verandering willen, de CSU al volop flirt met de Freie Wähler, een verbond van onafhankelijke kandidaten.

Die conservatieve partij opende in een persconferentie al meteen informeel de onderhandelingen met de CSU. Ze willen drie tot vijf ministeries in de deelstaatregering en kwamen met een aantal eisen: geen verdere sluitingen van ziekenhuizen en geboorteklinieken, snelle stappen op het gebied van duurzame energie en gratis kinderopvang. "Over dat laatste valt niet te onderhandelen", zei kopstuk Hubert Aiwanger. "Hierover zal Markus Söder (CSU-lijsttrekker, red.) moeten bewegen."