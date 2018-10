Chinese premier wil het Nederlandse bedrijven zo makkelijk mogelijk maken

China versoepelt de regels voor Nederlandse bedrijven die zich in het land willen vestigen. Op een gezamenlijke persconferentie met premier Rutte zei de Chinese premier Li dat Nederlandse bedrijven het zo makkelijk mogelijk moeten krijgen als ze naar China willen komen. Hun aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld en de Chinese overheid verwelkomt hen, zei de premier.

Eerder maakte China al zo'n soort afspraak met Duitsland. Ook maakte Li bekend dat de aandelenbeperkingen voor buitenlanders worden geschrapt voor Nederlanders.

De Chinese premier verwacht dat er rond het bezoek aan Nederland voor miljarden euro's aan contracten worden ondertekend tussen Chinese en Nederlandse bedrijven.

Li benadrukte in zijn toespraak dat Nederland een belangrijke ingang vormt voor de markt in de rest van de Europese Unie.

Handelsoorlog

Rutte en Li hadden het ook over de handelsoorlog tussen China en de VS. China liet weten dat het geen bemiddelende rol wenst van Nederland in het conflict.

Rutte zei op de persconferentie dat internationale handel een van de uitdagingen is van deze tijd. "We leven in een tijd waar vrije en eerlijke handel niet langer vanzelfsprekend zijn", zei Rutte.

Het is veertien jaar geleden dat een Chinese premier Nederland bezocht. Li blijft twee dagen en heeft vandaag ook een ontmoeting met koning Willem-Alexander. Na zijn bezoek aan Den Haag vertrekt de Chinese premier naar Brussel, voor een top tussen de EU en Aziƫ.