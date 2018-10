OM steeds meer overtuigd van terroristisch motief Syrische messteker

Het Openbaar Ministerie is er steeds meer van overtuigd dat Malek F., die in mei in Den Haag drie mensen neerstak, een terroristisch motief had. Een rapport van islamdeskundigen en afgeluisterde gesprekken van F. bevestigen justitie in de mening dat de 32-jarige Syrische vluchteling om persoonlijke motieven was geradicaliseerd.

In de afgeluisterde gesprekken tussen F. en zijn moeder en broer zei F. volgens het OM dat hij was "geïnspireerd door god", dat hij "de beloofde maagden had gezien", dat "de jihad verplicht is voor alle moslims" en dat hij "de straat op ging om ongelovigen af te slachten".

Uit de gesprekken blijkt volgens het OM dat hij geen spijt heeft van zijn daad. "De enige spijt die hij heeft, is dat hij ook een moslim heeft neergestoken", aldus het OM. F. was geïnspireerd door extremistische motieven maar handelde op eigen houtje. Hij was niet verbonden aan een terroristische groepering, meent justitie.

Tijdens een pro-formazitting vandaag bleek dat forensische experts er nog steeds niet in geslaagd zijn om de toegangscode van de mobiele telefoon van Malek F. te kraken. De Syriër blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek. Ook een tweede kapotte telefoon is nog niet gerepareerd. Malek F. was overigens niet bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank gekomen.

Psychische problemen na dood vader

Het OM zei eerder al dat er aanwijzingen zijn dat F. uit terroristisch oogmerk handelde. Volgens het OM was F. in zeer korte tijd geradicaliseerd. Uitlatingen op Facebook van F. zouden daar ook op wijzen. Hij schreef onder meer dat "ongelovigen naar de hel gaan" en dat hij "ongelovigen wil zien lijden".

Zijn advocaat bestrijdt dat er sprake is van een terroristische daad. Tijdens de afgeluisterde gesprekken was F. psychisch niet in orde, stelt de raadsman. F. was volgens de advocaat doorgedraaid. Hij zou kampen met psychische problemen sinds zijn vader verdronk bij een poging naar Europa te komen.

F. werd al eerder korte tijd opgenomen bij de ggz-instelling Parnassia in Den Haag. Daar werd volgens de advocaat geconstateerd dat F. leed aan een religieuze psychose.