Advocaat Malek F.: steekincident was geen terreurdaad

Malek F., de man die op 5 mei in Den Haag met een mes drie mensen neerstak, had volgens zijn advocaat geen terroristisch motief. Hij riep wel "Allahoe akbar", maar pas tijdens zijn arrestatie en niet tijdens de aanval zelf. Dat zou van belang zijn om het terroristisch motief te bepalen. Vandaag staat F. terecht in een eerste inleidende zitting van de zaak.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat F. wél een terreurdaad wilde plegen. Het OM baseert zich onder andere op verhoren na zijn arrestatie. Toen noemde F. zichzelf bijvoorbeeld een "martelaar".

Ook is F. volgens de officier in zeer korte tijd zeer gelovig geworden en heeft hij daar zijn gedrag en uiterlijk op aangepast. Op Facebook schreef hij onder meer dat "ongelovigen naar de hel gaan" en dat hij "ongelovigen wil zien lijden".

De 32-jarige F. is een vluchteling uit Syrië. Volgens zijn advocaat is hij doorgedraaid als gevolg van trauma's uit het verleden. Zijn vader verdronk bij een poging om naar Europa te komen. Sindsdien kampte F. met psychische problemen, waarvoor hij eerder al werd opgenomen bij ggz-instelling Parnassia in Den Haag.

'Pavlovreactie'

Het OM en de advocaat van F. zijn het erover eens dat F. snel onderzocht moet worden. Wat het Openbaar Ministerie betreft gebeurt dat in het Pieter Baan Centrum.

Maar zijn advocaat heeft al verklaard dat F. niet zal meewerken aan een onderzoek dat in een 'klinische setting' als het Pieter Baan Centrum wordt uitgevoerd. Hij noemt dat "een soort pavlovreactie" op de maatschappelijke onrust die is ontstaan na het steekincident op Bevrijdingsdag.

Volgens de advocaat wil F. wel meewerken aan een psychologisch onderzoek, maar niet in het Pieter Baan Centrum. "Dat zou kunnen leiden tot ontoerekeningsvatbaarheid en langdurige verpleging en dat wil de verdediging niet", vertelt NOS-verslaggever Jeroen de Jager. "Liever ziet de advocaat dat er een goede psychiater wordt aangesteld."